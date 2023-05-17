Суд в Москве заочно арестовал продюсера Роднянского и режиссёра Вырыпаева

Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского* и режиссёра Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении недостоверных сведений о действиях ВС России.

«Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского и Вырыпаева», — приводит ТАСС заявление.

Ранее РИА Новости сообщало, что в отношении актёра Алексея Панина возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.