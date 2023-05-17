Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Суд в Москве заочно арестовал продюсера Роднянского и режиссёра Вырыпаева

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского* и режиссёра Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении недостоверных сведений о действиях ВС России.
Суд в Москве заочно арестовал продюсера Роднянского и режиссёра Вырыпаева
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского и Вырыпаева», — приводит ТАСС заявление.

Ранее РИА Новости сообщало, что в отношении актёра Алексея Панина возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить