Суд в Москве заочно арестовал продюсера Роднянского и режиссёра Вырыпаева
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«Басманным судом удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского и Вырыпаева», — приводит ТАСС заявление.
Ранее РИА Новости сообщало, что в отношении актёра Алексея Панина возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.