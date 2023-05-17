Российские спецслужбы пресекли работу подпольных оружейных мастерских в 44 регионах

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли работу подпольных оружейных мастерских в 44 регионах России.

«Пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

У оружейников в ходе оперативных мероприятий изъяли 399 единиц огнестрельного оружия и более 71 тыс. патронов.

Силовики также обнаружили ПТУР «Фагот», ПЗРК «Игла», более 59 кг пороха и тротила, гранатомёты, огнемёты и прочее оружие.

Уточняется, что в результате следственных действий сотрудники российских спецслужб прекратили деятельность 40 подпольных оружейных мастерских.

Ранее в ФСБ заявили о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР.

По данным российских спецслужб, в начале марта жена чиновника выехала в Харьков для организации похорон своей матери, после чего её задержали украинские спецслужбы. Сотрудники СБУ, угрожая женщине физической расправой, пытались принудить её супруга к передаче закрытой информации.