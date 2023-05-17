Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российские спецслужбы пресекли работу подпольных оружейных мастерских в 44 регионах

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли работу подпольных оружейных мастерских в 44 регионах России.

«Пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

У оружейников в ходе оперативных мероприятий изъяли 399 единиц огнестрельного оружия и более 71 тыс. патронов.

Силовики также обнаружили ПТУР «Фагот», ПЗРК «Игла», более 59 кг пороха и тротила, гранатомёты, огнемёты и прочее оружие.

Уточняется, что в результате следственных действий сотрудники российских спецслужб прекратили деятельность 40 подпольных оружейных мастерских.

Ранее в ФСБ заявили о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР.

По данным российских спецслужб, в начале марта жена чиновника выехала в Харьков для организации похорон своей матери, после чего её задержали украинские спецслужбы. Сотрудники СБУ, угрожая женщине физической расправой, пытались принудить её супруга к передаче закрытой информации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить