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РИА Новости: под Калугой нашли обломки упавшего беспилотника

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В лесополосе возле села Тарутино Калужской области обнаружили обломки беспилотника, заявили в экстренных службах.
РИА Новости: под Калугой нашли обломки упавшего беспилотника
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Накануне вечером в лесополосе вблизи Тарутина найдены обломки беспилотника», — заявил собеседник РИА Новости.

Уточняется, что боеприпасов на дроне не было. Фрагменты вывезли для изучения силовиками.

Ранее стало известно, что два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородской области.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российские силы ПВО сбили беспилотник в регионе.

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