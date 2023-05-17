РИА Новости: под Калугой нашли обломки упавшего беспилотника
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«Накануне вечером в лесополосе вблизи Тарутина найдены обломки беспилотника», — заявил собеседник РИА Новости.
Уточняется, что боеприпасов на дроне не было. Фрагменты вывезли для изучения силовиками.
Ранее стало известно, что два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородской области.
Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российские силы ПВО сбили беспилотник в регионе.