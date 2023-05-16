В Петербурге начался капремонт Свердловской набережной

В Санкт-Петербурге начался капитальный ремонт Свердловской набережной. Работы будут проходить в Красногвардейском и Калининском районах.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Проект предусматривает замену инженерных сетей, кладки стен, ликвидацию просадки грунта. Дорожное покрытие будет восстановлено.

Работы должны быть завершены до конца 2024 года.

Также в городе продолжают очищать реку Карповку, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Русло Карповки пересекает большое количество инженерных коммуникаций, что существенно влияет на длительность выполнения работ», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что число участников месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде достигло 135 тыс.