Число участников месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде достигло 135 тысяч
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Департамент благоустройства.
«Все вместе мы смогли привести город в порядок после зимы и сделать его уютным и комфортным для прогулок и летнего отдыха», — заявил мэр Юрий Шалабаев.
За время месячника было вывезено около 120 тыс. кубометров мусора, отремонтировано 397 детских и 49 спортивных площадок, высажено 500 деревьев.
Также стало известно, что в Казани к сентябрю 2023 года завершат модернизацию спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия», передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
На территории появятся беговые дорожки, футбольное поле. После модернизации пропускная способность лагеря увеличится до 280 детей за смену.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтируют 20 дорог к туристическим местам.