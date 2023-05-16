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Число участников месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде достигло 135 тысяч

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Участниками месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде, который проходил с 5 апреля по 15 мая, стали почти 135 тыс. человек.
Число участников месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде достигло 135 тысяч
  • Gettyimages.ru
  • © Elizabethsalleebauer

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Департамент благоустройства.

«Все вместе мы смогли привести город в порядок после зимы и сделать его уютным и комфортным для прогулок и летнего отдыха», — заявил мэр Юрий Шалабаев.

За время месячника было вывезено около 120 тыс. кубометров мусора, отремонтировано 397 детских и 49 спортивных площадок, высажено 500 деревьев.

Также стало известно, что в Казани к сентябрю 2023 года завершат модернизацию спортивно-оздоровительного лагеря «Молодая гвардия», передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На территории появятся беговые дорожки, футбольное поле. После модернизации пропускная способность лагеря увеличится до 280 детей за смену.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтируют 20 дорог к туристическим местам.

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