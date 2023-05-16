В Подмосковье отремонтируют 20 дорог к туристическим местам

В Московской области отремонтируют подъезды к туристическим местам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы пройдут в 12 округах.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«На сегодняшний день благодаря проведённым ремонтным работам удобный проезд обеспечили к культурно-историческому центру Коломны, обновив покрытие на улице Коломенской. Всего в рамках ремонтного сезона покрытие заменят на 20 региональных дорогах», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

Общая протяжённость ремонта составит не менее 70 км, передаёт издание «Вести Подмосковья». Работы запланированы, в частности, в Волоколамске, Дмитрове, Королёве и Можайске.

Ранее сообщалось, что Подмосковье примет участие в программе студенческого туризма.