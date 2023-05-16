Подмосковье примет участие в программе студенческого туризма
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Мособлдуму.
«В целом молодёжный туризм в Подмосковье имеет большой потенциал для дальнейшего развития и предоставления молодым людям уникальных возможностей для знакомства с культурой, историей и природой нашего региона», — заявила глава профильного комитета регионального парламента Линара Самединова.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.