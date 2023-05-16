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Подмосковье примет участие в программе студенческого туризма

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Московская область вошла в число участников программы молодёжного и студенческого туризма. Проект объединяет более 100 городов России. В 2023 году к нему присоединились 200 вузов, в том числе пять подмосковных.
Подмосковье примет участие в программе студенческого туризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Мособлдуму.

«В целом молодёжный туризм в Подмосковье имеет большой потенциал для дальнейшего развития и предоставления молодым людям уникальных возможностей для знакомства с культурой, историей и природой нашего региона», — заявила глава профильного комитета регионального парламента Линара Самединова.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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