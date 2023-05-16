Подмосковье примет участие в программе студенческого туризма

Московская область вошла в число участников программы молодёжного и студенческого туризма. Проект объединяет более 100 городов России. В 2023 году к нему присоединились 200 вузов, в том числе пять подмосковных.

РИА Новости