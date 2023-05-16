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Профессор Соловьёва рассказала о важности первого сеанса при выборе психолога

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Доктор психологических наук клинический психолог Светлана Соловьёва заявила, что при выборе психолога важно обратить внимание на первый сеанс.
Профессор Соловьёва рассказала о важности первого сеанса при выборе психолога
  • Gettyimages.ru
  • © MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

«На первой встрече психолог должен выяснить проблему и узнать результат, к которому хочет прийти клиент. Затем договориться о правилах игры: назначить график сеансов, рассказать о домашних заданиях, отчётах», — сказала она в беседе с Inforeactor.

По её словам, не стоит доверять тем, кто выдаёт готовые решения. Грамотный подход в том, чтобы показать проблему с разных сторон.

«После того, как найдены варианты выхода из ситуации и их последствия, человек должен самостоятельно прийти к какому-то решению. Если планируется развод, допустим, важно не забывать, что предстоит решать финансовые и судебные вопросы», — пояснила Соловьёва.

Как добавила эксперт, не стоит работать с психологом, который даёт оценки действиям клиента.

«Нужно показать последствия тех или иных решений, помочь увидеть их. Но ни в коем случае не осуждать и не критиковать человека», — заключила Соловьёва.

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