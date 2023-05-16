Профессор Соловьёва рассказала о важности первого сеанса при выборе психолога

Доктор психологических наук клинический психолог Светлана Соловьёва заявила, что при выборе психолога важно обратить внимание на первый сеанс.

«На первой встрече психолог должен выяснить проблему и узнать результат, к которому хочет прийти клиент. Затем договориться о правилах игры: назначить график сеансов, рассказать о домашних заданиях, отчётах», — сказала она в беседе с Inforeactor.

По её словам, не стоит доверять тем, кто выдаёт готовые решения. Грамотный подход в том, чтобы показать проблему с разных сторон.

«После того, как найдены варианты выхода из ситуации и их последствия, человек должен самостоятельно прийти к какому-то решению. Если планируется развод, допустим, важно не забывать, что предстоит решать финансовые и судебные вопросы», — пояснила Соловьёва.

Как добавила эксперт, не стоит работать с психологом, который даёт оценки действиям клиента.

«Нужно показать последствия тех или иных решений, помочь увидеть их. Но ни в коем случае не осуждать и не критиковать человека», — заключила Соловьёва.

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