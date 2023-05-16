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Автоэксперт Шелков рассказал о признаках мошеннических автосалонов

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Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков заявил, что признаками обмана при покупке машины могут быть малый срок работы фирмы, минимальный уставный капитал и количество сотрудников, а также желание получить с клиента предоплату до формирования окончательных условий сделки.
Автоэксперт Шелков рассказал о признаках мошеннических автосалонов
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

«Один из основных моментов — в таком автосалоне никогда не нужно отдавать что-то своё до того, как будут озвучены окончательные условия сделки. Перед тем, как вносить аванс, предоплату, оформлять машину для сдачи в трейд-ин, следует дождаться окончательных условий сделки и внимательно изучить подготовленные документы», — отметил Шелков в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, желательно попросить у салона образец договора для изучения дома.

Шелков также советует внимательно изучить отзывы в интернете, особенно негативные.

Со своей стороны, автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «МК в Питере» рассказал, как не стать жертвой мошенников при оформлении ОСАГО.

«Нужно ездить в офис страховой компании и пользоваться услугами одного и того же страхового агента», — считает он.

Эксперт также рекомендовал изучить закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». По словам Попова, если полис стоит 7000 рублей, а его предлагают за 1000 рублей, то это должно стать первым «звонком».

Ранее автомобильный эксперт, блогер, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, как подготовить машину к продаже. По его словам, если транспортное средство находится в нормальном состоянии, то его достаточно помыть снаружи и изнутри.

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