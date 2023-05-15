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Автоэксперт Кадаков дал советы по подготовке машины к продаже

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Автомобильный эксперт, блогер, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, как подготовить машину к продаже. По его словам, если транспортное средство находится в нормальном состоянии, то его достаточно помыть снаружи и изнутри.
Автоэксперт Кадаков дал советы по подготовке машины к продаже
  • РИА Новости

«Когда готовят к продаже дорогие авто, меняют или чинят обивку сиденья. Кожа после длительного вождения или заламывается, или вообще рвётся. Есть современные технологии, которые позволяют её починить, покрасить, а иногда даже перешить или отдельный участок, или полностью сиденье. Это же и касается обшивки руля», — сказал Кадаков в беседе с Inforeactor.

По его словам, также можно поменять накладки на педалях. Рекомендуется и почистить автомобиль под капотом.

Как считает эксперт, нет необходимости менять какие-то составляющие машины, но бывают случаи, когда можно заменить масло.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

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