Число предпринимателей в Подмосковье превысило 428 тысяч
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Об этом сообщает телеканал «360».
Зампред правительства региона, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева отметила, что развитию предпринимательства помогают меры поддержки.
«В частности, в Подмосковье действует широкий спектр мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которые доступны как уже действующим предприятиям, так и начинающим предпринимателем», — заявила она.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.