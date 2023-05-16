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Число предпринимателей в Подмосковье превысило 428 тысяч

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В Московской области число предпринимателей выросло на 18 тыс. с начала 2023 года и превысило 428 тыс.
Число предпринимателей в Подмосковье превысило 428 тысяч
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает телеканал «360».

Зампред правительства региона, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева отметила, что развитию предпринимательства помогают меры поддержки.

«В частности, в Подмосковье действует широкий спектр мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которые доступны как уже действующим предприятиям, так и начинающим предпринимателем», — заявила она.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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