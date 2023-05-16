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Терапевт Чернышова посоветовала не садиться за руль после приёма успокоительных

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Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что за руль не стоит садиться после приёма успокоительных, снотворных и некоторых антигистаминных препаратов.
Терапевт Чернышова посоветовала не садиться за руль после приёма успокоительных
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  • © Rebecca Nelson

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт напомнила, что перед приёмом любого лекарства нужно внимательно прочитать инструкцию и найти раздел, посвящённый влиянию препарата на вождение.

«Чаще всего на скорость реакции водителя влияют успокаивающие препараты, снотворные, некоторые лекарства, которые применяются в неврологии», — сказала Чернышова.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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