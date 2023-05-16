Терапевт Чернышова посоветовала не садиться за руль после приёма успокоительных
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В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт напомнила, что перед приёмом любого лекарства нужно внимательно прочитать инструкцию и найти раздел, посвящённый влиянию препарата на вождение.
«Чаще всего на скорость реакции водителя влияют успокаивающие препараты, снотворные, некоторые лекарства, которые применяются в неврологии», — сказала Чернышова.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.