Терапевт Чернышова посоветовала не садиться за руль после приёма успокоительных

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что за руль не стоит садиться после приёма успокоительных, снотворных и некоторых антигистаминных препаратов.

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт напомнила, что перед приёмом любого лекарства нужно внимательно прочитать инструкцию и найти раздел, посвящённый влиянию препарата на вождение.

«Чаще всего на скорость реакции водителя влияют успокаивающие препараты, снотворные, некоторые лекарства, которые применяются в неврологии», — сказала Чернышова.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.