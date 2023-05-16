Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Четыре человека получили травмы при обрушении кровли складского здания в Челябинске

Короткая ссылка
Кровля складского здания в Советском районе Челябинска обрушилась на площади 800 кв. м, в результате четыре человека получили травмы.
Четыре человека получили травмы при обрушении кровли складского здания в Челябинске
  • РИА Новости

«В результате обрушения погибших нет, травмированы четыре человека», — цитирует ТАСС пресс-центр Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города.

Ранее сообщалось, что при обрушении перекрытий в городской усадьбе «Торговый дом Г.И. Хаджи-Консты» в центре Москвы пострадали два человека, один из которых погиб, несмотря на усилия медиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить