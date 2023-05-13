Два человека пострадали при обрушении перекрытий в городской усадьбе в Москве
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«В Большом Черкасском переулке, дом 4, строение 1, в торговом доме Г.И. Хаджи-Консты, который находится на реконструкции, произошло обрушение перекрытий на втором этаже на площади 35 кв. м», — сказал собеседник.
Отмечается, что пострадали два человека, один из которых погиб, несмотря на усилия медиков.
Ранее сообщалось, что на Тверской улице в центре Москвы произошёл пожар недалеко от гостиницы «Интерконтиненталь». Возгорание уже потушили.