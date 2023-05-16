Володин: политический век Макрона, Шольца, Байдена и Зеленского будет недолгим

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политический век президентов Франции, США и Украины Эммануэля Макрона, Джо Байдена и Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца будет недолгим.

Заявление спикера нижней палаты российского парламента приводит РИА Новости.

По его словам, Макрон, Шольц, Байден и Зеленский являются «людьми из прошлого», которых «не будет в будущем прекрасном мире». Он добавил, что Зеленский и западные политики «сделали всё для того, чтобы ввергнуть мир в войну», а также сделали Украину полигоном.

«Их век политический недолог, мы будем с вами свидетелями, когда под аплодисменты их проводят на пенсию», — сказал Володин.

Он также считает, что вышеуказанных политиков ждёт суд.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова французского президента Эммануэля Макрона заявил о геополитическом проигрыше НАТО, а не России.