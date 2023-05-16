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В Москве построят 13 спортивных объектов в 2023 году

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В Москве идёт строительство 13 спортивных объектов, заявил глава Депстроя Рафик Загрутдинов.
В Москве построят 13 спортивных объектов в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Patrik Giardino

Об этом сообщает НСН.

В частности, в 2023 году планируется завершить основные строительно-монтажные работы на шести объектах.

Уже начал работу бассейн для государственного профессионального образовательного учреждения имени Гомельского.

Самым крупным спортивным сооружением из тех, что планируется ввести в эксплуатацию в этом году, станет Дворец спорта в составе ТПУ «Некрасовка».

Также должны быть сданы четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и одно футбольное поле.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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