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В Москве стартовали работы по благоустройству территории возле ТПУ «Медведково»

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В Москве начались работы по благоустройству территории возле транспортно-пересадочного узла «Медведково».
В Москве стартовали работы по благоустройству территории возле ТПУ «Медведково»

Об этом сообщает «Москва 24».

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в результате будет улучшена пешеходная и транспортная доступность ТПУ.

«В этом году проведём первый этап, в рамках которого обновим улицу Грекова и участок улицы Широкой от дома 12а до дома 17, корпус 1. Второй этап запланирован на следующий год», — уточнил вице-мэр.

Также стало известно, что в Кирове в рамках подготовки к Дню города, 12 июня, озеленят набережную Грина. Как пишет progorod43, набережную расчистят от мусора и высадят там многолетние растения.

Ранее сообщалось, что в Сарапуле благоустроят и реконструируют площадь 200-летия города.

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