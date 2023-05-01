В Сарапуле благоустроят площадь в честь 200-летия города

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В Сарапуле начались работы по благоустройству и реконструкции площади, посвящённой 200-летию города. Они проходят в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
В Сарапуле благоустроят площадь в честь 200-летия города
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«‎Мы займёмся реконструкцией участков в зоне кругового движения от примыкания улицы Ленина до Озёрной. Здесь асфальт заменится на брусчатку, будет установлено новое уличное освещение, появятся новые малые архитектурные формы, озеленение и ограждение для безопасности»‎, — отмечается в сообщении.

Важно отметить, что площадь 200-летия Сарапула решили благоустроить во время всероссийского голосования.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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