В Госдуму внесли поправки о задержании в зоне военного положения за нарушение запретов
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост сенатора в Telegram.
«На основании указов президента России на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений», — написал Клишас.
В поправках также говорится о возможности проведения контролируемого перемещения граждан с территорий, где объявлен соответствующий режим, на территорию, где не действует военное положение.
С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было введено военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.