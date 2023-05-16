В Госдуму внесли поправки о задержании в зоне военного положения за нарушение запретов

Глава комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в Госдуму внесли поправки о задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов, установленных указами президента России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост сенатора в Telegram.

«На основании указов президента России на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений», — написал Клишас.

В поправках также говорится о возможности проведения контролируемого перемещения граждан с территорий, где объявлен соответствующий режим, на территорию, где не действует военное положение.

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было введено военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.