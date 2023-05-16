Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ.

Об этом он сказал, комментируя вопрос журналистов об обстреле российского региона.

«Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем», — заявил представитель Кремля.

15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ряд населённых пунктов Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел со стороны украинских войск.

11 мая Гладков заявил, что средства ПВО сработали в небе над Белгородом и Белгородским районом.