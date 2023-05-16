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Песков заявил, что в Кремле осуждают обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ.
Песков заявил, что в Кремле осуждают обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он сказал, комментируя вопрос журналистов об обстреле российского региона.

«Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем», — заявил представитель Кремля.

15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ряд населённых пунктов Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел со стороны украинских войск.

11 мая Гладков заявил, что средства ПВО сработали в небе над Белгородом и Белгородским районом. 

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