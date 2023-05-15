Белгородский губернатор: посёлки в Шебекинском округе попали под массированный обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ряд населённых пунктов Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел со стороны украинских войск.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня под массированным обстрелом ВСУ находятся населённые пункты Шебекинского городского округа», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате атаки нет, добавил губернатор.

Гладков также рассказал, что в двух сёлах повреждены линии электропередачи.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский, зафиксировано восемь прилётов снарядов.