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Белгородский губернатор: посёлки в Шебекинском округе попали под массированный обстрел ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ряд населённых пунктов Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел со стороны украинских войск.
Белгородский губернатор: посёлки в Шебекинском округе попали под массированный обстрел ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня под массированным обстрелом ВСУ находятся населённые пункты Шебекинского городского округа», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате атаки нет, добавил губернатор.

Гладков также рассказал, что в двух сёлах повреждены линии электропередачи.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский, зафиксировано восемь прилётов снарядов.

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