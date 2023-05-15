Белгородский губернатор: посёлки в Шебекинском округе попали под массированный обстрел ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня под массированным обстрелом ВСУ находятся населённые пункты Шебекинского городского округа», — говорится в сообщении.
Пострадавших в результате атаки нет, добавил губернатор.
Гладков также рассказал, что в двух сёлах повреждены линии электропередачи.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский, зафиксировано восемь прилётов снарядов.