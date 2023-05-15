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Курский губернатор сообщил о восьми прилётах снарядов ВСУ по посёлку Краснооктябрьский

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Краснооктябрьский, зафиксировано восемь прилётов снарядов.
Курский губернатор сообщил о восьми прилётах снарядов ВСУ по посёлку Краснооктябрьский
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

«Утром в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района зафиксировано 8 прилётов со стороны Украины», — написал Старовойт.

По его словам, в результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.

Глава региона добавил, что из-за обстрелов выбило окно в фельдшерско-акушерском пункте и стёкла в одном из домовладений. Он рассказал, что власти окажут помощь в проведении ремонта.

Ранее Старовойт заявил, что около 600 человек остались без электричества в результате обстрела ВСУ Рыльского района Курской области.

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