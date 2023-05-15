Курский губернатор сообщил о восьми прилётах снарядов ВСУ по посёлку Краснооктябрьский
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Утром в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района зафиксировано 8 прилётов со стороны Украины», — написал Старовойт.
По его словам, в результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.
Глава региона добавил, что из-за обстрелов выбило окно в фельдшерско-акушерском пункте и стёкла в одном из домовладений. Он рассказал, что власти окажут помощь в проведении ремонта.
Ранее Старовойт заявил, что около 600 человек остались без электричества в результате обстрела ВСУ Рыльского района Курской области.