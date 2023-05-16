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Депутат Лантратова: будем работать над инициативой об открытии комнат для детей студентов

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала идею уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец создать детские комнаты при учебных заведениях, чтобы поддержать студентов, ставших родителями в период обучения.
Депутат Лантратова: будем работать над инициативой об открытии комнат для детей студентов
  • Gettyimages.ru
  • © CocoSan

По словам парламентария, сейчас о материнстве женщины задумываются в среднем ближе к тридцати годам.

«Многие молодые люди сознательно откладывают рождение детей, думая, что сначала надо самому устроиться в жизни: получить образование, найти работу, решить жилищный вопрос. Таким образом, первого ребёнка некоторые рожают довольно поздно и на второго уже не решаются. Россия испытывает серьёзные демографические проблемы», — объяснила она.

Депутат считает, что необходимо серьёзное расширение мер социальной и экономической поддержки многодетных, но также, по её мнению, не менее важно поддержать и первородящих.

«Нужен комплекс мер, стимулирующих женщин рожать раньше, и это предложение может стать одной из них. Поэтому я в целом поддерживаю данную инициативу, будем над ней работать с экспертным сообществом», — добавила Лантратова.

Ранее в России предложили открыть комнаты для детей студентов при учебных заведениях.

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