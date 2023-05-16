Депутат Лантратова: будем работать над инициативой об открытии комнат для детей студентов
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По словам парламентария, сейчас о материнстве женщины задумываются в среднем ближе к тридцати годам.
«Многие молодые люди сознательно откладывают рождение детей, думая, что сначала надо самому устроиться в жизни: получить образование, найти работу, решить жилищный вопрос. Таким образом, первого ребёнка некоторые рожают довольно поздно и на второго уже не решаются. Россия испытывает серьёзные демографические проблемы», — объяснила она.
Депутат считает, что необходимо серьёзное расширение мер социальной и экономической поддержки многодетных, но также, по её мнению, не менее важно поддержать и первородящих.
«Нужен комплекс мер, стимулирующих женщин рожать раньше, и это предложение может стать одной из них. Поэтому я в целом поддерживаю данную инициативу, будем над ней работать с экспертным сообществом», — добавила Лантратова.
Ранее в России предложили открыть комнаты для детей студентов при учебных заведениях.