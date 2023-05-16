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Адвокат Назаров: покупатель не должен оплачивать случайно разбитый в магазине товар

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Адвокат Андрей Назаров рассказал, в каких случаях покупателю придётся платить за случайно разбитый в магазине товар, а в каких этого можно избежать.
Адвокат Назаров: покупатель не должен оплачивать случайно разбитый в магазине товар
  • Gettyimages.ru
  • © Noel Hendrickson

Если покупатель разбил что-то в супермаркете не умышленно, то ущерб оплачивать он не должен, объяснил юрист в разговоре с Тульской службой новостей.

«Единственный способ заставить оплатить разбитый товар — в судебном порядке доказать, что вред был причинён умышленно. Поэтому, если продавец пытается вас обвинить, напомните ему, что данный факт необходимо доказать в суде», — подчеркнул Назаров.

Однако если покупатель выронил взятый в руки товар и разбил его, это вряд ли квалифицируют как случайность, отметил эксперт.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.

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