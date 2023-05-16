Адвокат Назаров: покупатель не должен оплачивать случайно разбитый в магазине товар
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Если покупатель разбил что-то в супермаркете не умышленно, то ущерб оплачивать он не должен, объяснил юрист в разговоре с Тульской службой новостей.
«Единственный способ заставить оплатить разбитый товар — в судебном порядке доказать, что вред был причинён умышленно. Поэтому, если продавец пытается вас обвинить, напомните ему, что данный факт необходимо доказать в суде», — подчеркнул Назаров.
Однако если покупатель выронил взятый в руки товар и разбил его, это вряд ли квалифицируют как случайность, отметил эксперт.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.