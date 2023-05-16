Росстат заявил о сокращении в России ввода жилья в эксплуатацию в апреле

Росстат опубликовал материалы, согласно которым площадь введённого в эксплуатацию жилья в России в апреле 2023 года снизилась на 14,3% по сравнению с этим же месяцев в прошлом году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства, за четыре месяца нынешнего года в стране ввели в эксплуатацию 36 млн кв. м, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период времени в 2022 году.

Наибольшее сокращение фиксируется в Мурманской области — на 84,6%, в Севастополе — на 65,7%, а также в Чечне — на 56,5%.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что срок реализации строительных проектов в России сократился более чем на четверть за последние годы.