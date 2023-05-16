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Пограничники ФСБ пресекли попытку вывезти из России два слитка золота на 126 млн рублей

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В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники пограничной службы в аэропорту Домодедово пресекли попытку вывезти из страны два слитка золота на 126 млн рублей.

«У лица, пытавшегося выехать с территории Российской Федерации, обнаружены сокрытые в личных вещах два золотых слитка общим весом свыше 24 кг. Их оценочная стоимость превышает 126 млн рублей», — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере — ч. 1 ст. 226.1 УК России. Мужчину арестовали.

В сентябре 2022 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об изъятии золота на 178 млн рублей у контрабандистов в Забайкалье.

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