Губернатор Богомаз: система ПВО России сбила украинский БПЛА в Клинцах в Брянской области

Силы ПВО России сбили беспилотник в Клинцах в Брянской области.

Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«Сегодня системой ПВО Вооружённых сил России в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолётного типа», — написал он.

Богомаз сообщил, что пострадавших нет. Повреждён балкон жилого дома.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что полицейские подверглись атаке с беспилотника ВСУ в Брянской области, после того как прибыли на место обстрела со стороны украинских военных.