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Губернатор Богомаз: система ПВО России сбила украинский БПЛА в Клинцах в Брянской области

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Силы ПВО России сбили беспилотник в Клинцах в Брянской области.

Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«Сегодня системой ПВО Вооружённых сил России в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолётного типа», — написал он.

Богомаз сообщил, что пострадавших нет. Повреждён балкон  жилого дома.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что полицейские подверглись атаке с беспилотника ВСУ в Брянской области, после того как прибыли на место обстрела со стороны украинских военных.

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