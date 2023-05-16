В Москве рассказали о ходе строительства Шелепихинской набережной

В Москве продолжается строительство Шелепихинской набережной на участке от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда.

Об этом сообщает НСН.

Как рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов, в настоящее время объект готов на 11%.

Благоустройство единого пространства от Краснопресненской до Карамышевской набережной завершится к 2025 году.

По словам Загрутдинова, Шелепихинская набережная станет частью большого транспортного узла.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.