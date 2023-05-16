Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве рассказали о ходе строительства Шелепихинской набережной

Короткая ссылка
В Москве продолжается строительство Шелепихинской набережной на участке от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда.
В Москве рассказали о ходе строительства Шелепихинской набережной
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов, в настоящее время объект готов на 11%.

Благоустройство единого пространства от Краснопресненской до Карамышевской набережной завершится к 2025 году.

По словам Загрутдинова, Шелепихинская набережная станет частью большого транспортного узла.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить