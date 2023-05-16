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На юго-востоке Москвы откроют дворец спорта и спорткомплекс

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На юго-востоке Москвы появится ряд новых социальных объектов, в том числе спорткомплексы, заявил мэр Сергей Собянин.
На юго-востоке Москвы откроют дворец спорта и спорткомплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«За минувшее десятилетие привели в порядок парки, пруды, бульвары, построили около 30 садиков и школ. В марте открыли новую школу в Некрасовке. В строительстве — ещё несколько зданий», — рассказал мэр.

В частности, на 94% готов дворец спорта «Некрасовка» с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной.

До конца года завершат строительство спорткомплекса «Ника» в Текстильщиках с бассейном, тренажёрным и игровым залами.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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