На юго-востоке Москвы откроют дворец спорта и спорткомплекс

На юго-востоке Москвы появится ряд новых социальных объектов, в том числе спорткомплексы, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«За минувшее десятилетие привели в порядок парки, пруды, бульвары, построили около 30 садиков и школ. В марте открыли новую школу в Некрасовке. В строительстве — ещё несколько зданий», — рассказал мэр.

В частности, на 94% готов дворец спорта «Некрасовка» с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и воркаут-зоной.

До конца года завершат строительство спорткомплекса «Ника» в Текстильщиках с бассейном, тренажёрным и игровым залами.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.