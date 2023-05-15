Мужу Блиновской избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий
- РИА Новости
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Блиновскому Алексею меру пресечения в виде запрета определённых действий», — приводит РИА Новости её слова.
Блиновскому запретили пользоваться связью и интернетом за исключением экстренных случаев.
15 мая СК России предъявил обвинение супругу Елены Блиновской.
Также сообщалось, что Алексей Блиновский в ходе допроса в Следственном комитете не признал вину в уклонении от уплаты налогов.