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Ликсутов: после открытия новых линий на МЦД будет более 50 пересадок

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что после открытия новых линий на МЦД будет более 50 новых пересадочных станций.
Ликсутов: после открытия новых линий на МЦД будет более 50 пересадок
  • РИА Новости

«Основная задача будущих диаметров, которые откроются, — это связать ряд пока ещё не соединённых пригородных железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом и создать ещё большее количество пересадок, их количество увеличится в два раза после запуска МЦД-3 и МЦД-4», — сказал Ликсутов в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, у пассажиров появится возможность выбрать самый удобный маршрут.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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