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С запуском БКЛ более 82 тысяч автомобилистов пересели на метро

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что более 82 тыс. автомобилистов пересели на метро с запуском Большой кольцевой линии (БКЛ).
С запуском БКЛ более 82 тысяч автомобилистов пересели на метро
  • РИА Новости

«Мы когда запустили Большую кольцевую линию метро, в рабочие дни почти миллион пассажиров сразу пришли на Большое кольцо. Конечно, часть из этих пассажиров — это пассажиры, которые пришли с других линий метро, существенно их разгрузили», — сказал Ликсутов в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, благодаря БКЛ удалось более чем на 20% разгрузить Люблинско-Дмитровскую линию. На 30% стал свободнее переход с «Комсомольской».

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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