С запуском БКЛ более 82 тысяч автомобилистов пересели на метро
- РИА Новости
«Мы когда запустили Большую кольцевую линию метро, в рабочие дни почти миллион пассажиров сразу пришли на Большое кольцо. Конечно, часть из этих пассажиров — это пассажиры, которые пришли с других линий метро, существенно их разгрузили», — сказал Ликсутов в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, благодаря БКЛ удалось более чем на 20% разгрузить Люблинско-Дмитровскую линию. На 30% стал свободнее переход с «Комсомольской».
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.