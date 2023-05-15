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В Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК с 2011 года

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что с 2011 года в столице открыли 107 новых станций метро и МЦК.
В Москве открыли 107 новых станций метро и МЦК с 2011 года
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что метрополитен развивается рекордными темпами, и не только по сравнению с городами Европы.

«Мы намного больше европейских городов, американских городов, то есть развитие городского транспорта в Москве — это лучшие показатели в мире», — сказал Ликсутов.

По его словам, речь идёт не только о метро, но и обо всех системах городского транспорта.

«Поэтому 107 станций, более 60 станций МЦД-1 и МЦД-2, ну и мы в преддверии ещё находимся в этом году открытия МЦД-3 и МЦД-4, огромные диаметры», — добавил заммэра.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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