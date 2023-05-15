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В столице открылась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2023»

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в столице открыли регистрацию на участие в отборочных соревнованиях спартакиады «Моспром-2023». Игры начнутся 15 июля.
В столице открылась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2023»
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

«Сотрудники столичных фабрик и заводов смогут подать заявку до 22 июня. Первые игры для них пройдут 15 июля. В этот день спортсменам предстоит сразиться сразу в десяти видах спорта», — сказал Овчинский.

Уточняется, что в 2023 году соревнования пройдут в различных видах спорта, таких как дартс, тег-регби, бильярд, плавание, футбол, волейбол, шахматы.

Финал состоится в конце сентября в спорткомплексе «Лужники».

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на Владислава Овчинского сообщал, что в рамках проекта «Открой#Моспром» проведут более 100 экскурсий по столичным предприятиям.

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