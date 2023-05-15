Путин уточнил условия упрощённого гражданства для служивших в ВС России иностранцев
- РИА Новости
Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, вносятся изменения в соответствующий документ от 30 сентября 2022 года.
В том числе, согласно уточнённым правилам, на упрощённое получение гражданства России могут претендовать иностранные граждане, «заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооружённых силах России или воинских формированиях на срок один год».
В подписанном в сентябре 2022 года указе президента говорилось, что на упрощённый порядок получения российского гражданства могли претендовать иностранные граждане и лица без гражданства, которые заключили контракт на прохождение службы в ВС России или других российских войсках и формированиях, а также минимум полгода участвовали в боевых действиях либо получили при этом увечье.