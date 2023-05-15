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Дептранс Москвы: 15 мая 1935 года в метро запустили первый поезд

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В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали об истории создания метро. Материал подготовили по случаю 88-летия столичного метрополитена.
Дептранс Москвы: 15 мая 1935 года в метро запустили первый поезд
  • АГН «Москва»

Строительство метро началось в столице в начале 1930-х годов, оно велось при помощи кирок и лопат, пишет «Вечерняя Москва». Первый состав отправился в путь от станции «Сокольники» до «Парка культуры» 15 мая 1935 года.

Первой линией столичного метро стала Сокольническая. В 1935 году её протяжённость чуть превышала 11 км, а в состав входило 13 станций. Для поездки в метрополитене первые пассажиры покупали бумажные билеты, а впоследствии предъявляли их контролёрам.

За первое десятилетие в метро проложили 24,25 км линий и построили 22 станции, говорится в материале.

Создателем логотипа метро — буквы «М» — стал архитектор Иван Таранов. 

«За 88 лет метрополитен стал незаменимым транспортом для Москвы. Ко дню рождения метро мы подготовили много интересного — приглашаю всех присоединиться к нашему празднику», — приводятся слова заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что столичный метрополитен выпустил лимитированную серию проездных билетов «Единый» на одну или две поездки и карт «Тройка» к 88-летию метро.

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