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СК возбудил дело против охранников, не пустивших Бастрыкина на намыв Васильевского острова

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Следственный комитет возбудил дело против охранников из частной организации, которые не пустили председателя СК России Александра Бастрыкина на намыв Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
СК возбудил дело против охранников, не пустивших Бастрыкина на намыв Васильевского острова
  • © СК РФ

Дело возбуждено Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу по факту превышения полномочий охранниками (ч. 1 ст. 203 УК России), заявили в управлении СК. 

По версии следствия, 14 мая сотрудники охранной организации «Агис» на территории объекта на Морской набережной Петербурга умышленно противодействовали сотрудникам СК России.

По информации «Фонтанки.ru», утром 14 мая Бастрыкин попытался пройти на северный намыв на Васильевском острове, но его не пропустили, несмотря на показанное удостоверение генерала юстиции.

5 мая следственный орган сообщил о том, что сотрудники группы компаний ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» во время работ по созданию намыва в Василеостровском районе нарушили правила охраны окружающей среды при производстве работ, возведя из песка временное берегоукрепление откосного типа. В связи с этим Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. 

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