В Москве выпустили тематические карты «Тройка» по случаю 88-летия метро
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Сегодня Московскому метрополитену исполнилось 88 лет. Поздравляю пассажиров и сотрудников мосметро с праздником! В честь этого события мы выпустили памятные билеты «Единый» и карты «Тройка», — прокомментировал заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Как пишет kp.ru, «Единые» будут продаваться во всех кассах и автоматах по продаже билетов. «Тройки» же можно приобрести в кассах станций Большой кольцевой линии (БКЛ).
Ранее сообщалось, что в апреле к 100-летнему юбилею ЦСКА в Москве выпустили тематические проездные «Единый» и карты «Тройка».