В Москве выпустили тематические карты «Тройка» по случаю 88-летия метро

По случаю 88-летия Московского метрополитена в столице выпустили лимитированную серию проездных билетов «Единый» на одну или две поездки и карт «Тройка».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Сегодня Московскому метрополитену исполнилось 88 лет. Поздравляю пассажиров и сотрудников мосметро с праздником! В честь этого события мы выпустили памятные билеты «Единый» и карты «Тройка», — прокомментировал заместитель мэра Москвы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Как пишет kp.ru, «Единые» будут продаваться во всех кассах и автоматах по продаже билетов. «Тройки» же можно приобрести в кассах станций Большой кольцевой линии (БКЛ).

Ранее сообщалось, что в апреле к 100-летнему юбилею ЦСКА в Москве выпустили тематические проездные «Единый» и карты «Тройка».