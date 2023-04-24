По случаю 100-летия ЦСКА в Москве выпустили тематические карты «Тройка»

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что по случаю 100-летнего юбилея ЦСКА в городе выпустили тематические проездные «Единый» на одну и две поездки, а также карты «Тройка».

«К 100-летию со дня основания Центрального спортивного клуба армии специально для болельщиков создана коллекционная «Тройка» — всего 5 тыс. карт, а также тематический проездной «Единый» тиражом 200 тыс. экземпляров. Поздравляем ЦСКА и их фанатов с праздником», — говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

Как уточняется, приобрести тематическую «Тройку» можно на станциях БКЛ метро, а новые «Единые» — в любых кассах и автоматах.

Ранее Ликсутов сообщил RT, какие станции являются самыми востребованными среди артистов, участвующих в проекте «Музыка в метро». По его словам, в их число в основном входят станции, расположенные внутри Кольцевой линии: «Театральная», «Площадь Революции» и «Охотный Ряд».

В конце марта НСН передавала, что в Москве запустят ещё 29 маршрутов электробусов.