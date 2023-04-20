«Театральную» назвали одной из самых популярных станций среди артистов проекта «Музыка в метро»

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Ксения Калинкина
Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил RT, какие станции являются самыми востребованными среди артистов, участвующих в проекте «Музыка в метро». По его словам, в их число в основном входят станции, расположенные внутри кольцевой линии, — «Театральная», «Площадь Революции» и «Охотный Ряд».
«Театральную» назвали одной из самых популярных станций среди артистов проекта «Музыка в метро»
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Популярность данных площадок обусловлена большей проходимостью. Также музыканты полюбили станции Большой кольцевой линии — «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», — добавил Ликсутов.

После того как артист попадает в проект «Музыка в метро», у него появляется возможность самостоятельно бронировать даты, время и места для выступлений, отметили, в свою очередь, представители метрополитена.

«Чтобы не затруднять движение пассажиров, концерты проходят во внепиковые часы — по будням с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, по выходным с 10:00 до 22:00. В этом сезоне музыкант может выступать три раза в день по два часа в разных локациях», — резюмировал заммэра Москвы по вопросам транспорта.

Ранее сообщалось, что мультимедийная выставка «Рахманинов: известный и неизвестный» открылась 8 апреля в Самаре.

 

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, проект «Музыка в метро» существует с 2016 года. За всё это время в метро состоялось 300 тыс. выступлений, а за пять сезонов число участников превысило 5 тыс. человек. На площадках проекта побывали многие известные артисты — Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман, Григорий Лепс, Баста и группа «Самоцветы».

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