Жители осаждённого Сталинграда будут получать льготы как ветераны Великой Отечественной войны

В Социальном фонде России рассказали о вступлении в силу федерального закона, согласно которому жители осаждённого Сталинграда получают статус ветеранов Великой Отечественной войны.

Теперь им полагаются льготы и меры социальной защиты, которые есть у награждённых знаками «Житель блокадного Ленинграда» или «Житель осаждённого Севастополя», пишет Life.ru.

Новый статус предоставил жителям осаждённого Сталинграда право на ежемесячную денежную выплату в размере 3896 рублей в месяц.

Данная категория граждан также будет получать набор социальных услуг, включающий бесплатные лекарства, медицинские изделия, проезд на пригородных электричках, санаторное лечение и другие льготы.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что размер материальных выплат ветеранам ко Дню Победы составил от 10 до 25 тыс. рублей.