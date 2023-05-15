Жители осаждённого Сталинграда будут получать льготы как ветераны Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Теперь им полагаются льготы и меры социальной защиты, которые есть у награждённых знаками «Житель блокадного Ленинграда» или «Житель осаждённого Севастополя», пишет Life.ru.
Новый статус предоставил жителям осаждённого Сталинграда право на ежемесячную денежную выплату в размере 3896 рублей в месяц.
Данная категория граждан также будет получать набор социальных услуг, включающий бесплатные лекарства, медицинские изделия, проезд на пригородных электричках, санаторное лечение и другие льготы.
Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что размер материальных выплат ветеранам ко Дню Победы составил от 10 до 25 тыс. рублей.