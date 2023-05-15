Политолог Орлов назвал правильной идею предоставить студентам скидку на оплату услуг ЖКХ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова предоставить 50%-ную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг студентам, вынужденным снимать жильё.

«Это, без сомнения, правильная идея. Любая поддержка со стороны государства приобретает для учащихся ссузов и вузов особую ценность», — отметил Орлов.

По его словам, чтобы арендовать жильё учащиеся вынуждены заниматься подработкой, «которая зачастую происходит во время занятий, что отрицательно сказывается на качестве учебного процесса».

«Как следствие, выпускники учебных заведений не готовы к работе по специальности, так как из-за решения бытовых вопросов вынуждены были тратить время на зарабатывание денег, а не получение знаний, умений и навыков», — добавил он.

Ранее в Госдуме предложили предоставить арендующим жильё студентам скидку на оплату услуг ЖКХ.