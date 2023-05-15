Депутат Чаплин рассказал о новых правилах для построек на земельных участках
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Такие строения или сооружения должны соответствовать хотя бы одному из целого ряда критериев, объяснил депутат в интервью «Российской газете».
Например, постройка может находиться на одном земельном участке с основным зданием, заложена в проектной документации как предназначенная для обслуживания основного объекта.
Также вспомогательная постройка не должна являться особо опасным объектом площадью не более 1500 кв. м.
«В соответствии с Градостроительным кодексом выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования. Соответственно, отдельно на баню или летнюю кухню разрешений получать не надо», — уточнил Чаплин.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.