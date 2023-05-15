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Автоэксперт Моржаретто рассказал о перспективах развития рынка электромобилей в России

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Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что рынок электромобилей в России имеет тенденцию к росту, хотя инфраструктура развита пока недостаточно.

«Систему зарядных станций только создают в стране, их ещё недостаточное количество даже в городах. На трассах их тоже не хватает, есть регионы, где их практически нет», — отметил эксперт в беседе с телеканалом «360».

Он также напомнил о государственной программе по созданию сети зарядных станций по всей стране.

Однако пока электромобиль остаётся только вторым авто в семье и в некотором смысле больше игрушкой, заключил Моржаретто.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах китайских электромобилей в России.

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