Автоэксперт Моржаретто рассказал о перспективах развития рынка электромобилей в России
«Систему зарядных станций только создают в стране, их ещё недостаточное количество даже в городах. На трассах их тоже не хватает, есть регионы, где их практически нет», — отметил эксперт в беседе с телеканалом «360».
Он также напомнил о государственной программе по созданию сети зарядных станций по всей стране.
Однако пока электромобиль остаётся только вторым авто в семье и в некотором смысле больше игрушкой, заключил Моржаретто.
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах китайских электромобилей в России.