В Курганской области объявили эвакуацию жителей двух населённых пунктов из-за пожаров

Превентивная эвакуация объявлена в двух населённых пунктах Курганской области из-за пожаров.

Об этом сообщило правительство региона.

Отмечается, что в настоящее время идёт тушение пожара в районе посёлка Зырянка и деревни Новая Заворина.

«Объявлена превентивная эвакуация. Администрацией округа в населённые пункты для этого направлены автобусы», — говорится в сообщении.

Пункт временного размещения развернули в здании школы.

12 мая в Курганской области ввели «жёлтый» уровень пожарной опасности.

В Тюменской области до 3 июня продлён особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещение лесов и разведение огня.