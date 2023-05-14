В Курганской области объявили эвакуацию жителей двух населённых пунктов из-за пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщило правительство региона.
Отмечается, что в настоящее время идёт тушение пожара в районе посёлка Зырянка и деревни Новая Заворина.
«Объявлена превентивная эвакуация. Администрацией округа в населённые пункты для этого направлены автобусы», — говорится в сообщении.
Пункт временного размещения развернули в здании школы.
12 мая в Курганской области ввели «жёлтый» уровень пожарной опасности.
В Тюменской области до 3 июня продлён особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещение лесов и разведение огня.