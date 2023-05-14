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В Курганской области объявили эвакуацию жителей двух населённых пунктов из-за пожаров

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Превентивная эвакуация объявлена в двух населённых пунктах Курганской области из-за пожаров.
В Курганской области объявили эвакуацию жителей двух населённых пунктов из-за пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщило правительство региона.

Отмечается, что в настоящее время идёт тушение пожара в районе посёлка Зырянка и деревни Новая Заворина.

«Объявлена превентивная эвакуация. Администрацией округа в населённые пункты для этого направлены автобусы», — говорится в сообщении.

Пункт временного размещения развернули в здании школы.

12 мая в Курганской области ввели «жёлтый» уровень пожарной опасности.

В Тюменской области до 3 июня продлён особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещение лесов и разведение огня.

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