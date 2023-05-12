В Курганской области ввели «жёлтый» уровень пожарной опасности

«Жёлтый» уровень пожарной опасности введён в Курганской области.

Об этом сообщает правительство области.

«Повсеместно вводится «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с лесными пожарами в регионе остаётся серьёзной.

Общая группировка сил и средств, сосредоточенных на территории Курганской области, включая авиацию, составляет 1228 человек и 339 единиц техники.

Ранее стало известно, что все ландшафтные пожары в Курганской области потушили, на данный момент действует только один лесной пожар.