В Курганской области ввели «жёлтый» уровень пожарной опасности
- РИА Новости
Об этом сообщает правительство области.
«Повсеместно вводится «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация с лесными пожарами в регионе остаётся серьёзной.
Общая группировка сил и средств, сосредоточенных на территории Курганской области, включая авиацию, составляет 1228 человек и 339 единиц техники.
Ранее стало известно, что все ландшафтные пожары в Курганской области потушили, на данный момент действует только один лесной пожар.