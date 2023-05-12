В МЧС сообщили, что все ландшафтные пожары в Курганской области потушены
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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Ландшафтных пожаров нет, лесной пожар один — в Шатровском районе, но он уже локализован», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что угрозы населённым пунктам нет.
Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.
Телеканал «360» сообщал, что в Московской области объявили III класс пожарной опасности 11—12 мая.