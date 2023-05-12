В МЧС сообщили, что все ландшафтные пожары в Курганской области потушены

Все ландшафтные пожары в Курганской области потушили, на данный момент действует один лесной пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Ландшафтных пожаров нет, лесной пожар один — в Шатровском районе, но он уже локализован», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что угрозы населённым пунктам нет.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что лесные пожары больше не угрожают населённым пунктам Свердловской и Тюменской областей.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области объявили III класс пожарной опасности 11—12 мая.