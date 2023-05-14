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«Ъ»: спрос на аренду магазинов и офисов в Москве и Петербурге начал восстанавливаться

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Спрос на аренду магазинов и офисов в Москве и Санкт-Петербурге в мае текущего года начал восстанавливаться.
«Ъ»: спрос на аренду магазинов и офисов в Москве и Петербурге начал восстанавливаться
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что показатель Mall Index, который показывает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, в Москве в первых числах мая превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 2%.

Что касается Петербурга — показатели там увеличились на 4%.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.

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