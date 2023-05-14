В Иркутской области организована проверка после вынужденной посадки вертолёта Ми-8
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером в субботу, 13 мая. Вынужденная посадка связана с неблагоприятными погодными условиями.
На борту вертолёта находились семь человек, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа. Пострадавших нет.
Ранее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело из-за жёсткой посадки частного самолёта Cessna в Новосибирске.