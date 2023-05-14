Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Омске
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Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По данным ведомства, водитель Honda не справился с управлением в районе жилого дома и врезался в Nissan, который стоял на обочине встречной полосы.
«В результате ДТП на месте скончался пассажир Nissan, его личность в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении.
Ещё пять человек были госпитализированы.
Ранее трёхмесячный ребёнок погиб в результате аварии при участии двух легковых и одного грузового автомобиля в Адыгее.