Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Омске

Пять человек пострадали и один мужчина погиб в результате ДТП в Омске.

Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным ведомства, водитель Honda не справился с управлением в районе жилого дома и врезался в Nissan, который стоял на обочине встречной полосы.

«В результате ДТП на месте скончался пассажир Nissan, его личность в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении.

Ещё пять человек были госпитализированы.

Ранее трёхмесячный ребёнок погиб в результате аварии при участии двух легковых и одного грузового автомобиля в Адыгее.