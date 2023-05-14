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Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Омске

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Пять человек пострадали и один мужчина погиб в результате ДТП в Омске.
Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП в Омске
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным ведомства, водитель Honda не справился с управлением в районе жилого дома и врезался в Nissan, который стоял на обочине встречной полосы.

«В результате ДТП на месте скончался пассажир Nissan, его личность в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении.

Ещё пять человек были госпитализированы.

Ранее трёхмесячный ребёнок погиб в результате аварии при участии двух легковых и одного грузового автомобиля в Адыгее.

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